Son Dakika Haberleri: Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
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Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

6 saat önce

Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar Adana'da yapılan denetimde taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan araçların koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı belirlendi Belediyeden izinsiz ve fazla yolcu taşıyan iki aracın sürücüsüne 5 bin 203 lira ceza...

Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

Adana'da yapılan denetimde taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan araçların koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı belirlendi

Belediyeden izinsiz ve fazla yolcu taşıyan iki aracın sürücüsüne 5 bin 203 lira ceza para cezası kesildi

ADANA - Adana'da belediye sınırları içinde izinsiz ve fazla tarım işçisi taşımak için koltukları söküp tabure koyan otobüs ile minibüsün sürücüsüne 5 bin 203 lira para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik denetim ekipleri, kent merkezinde tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler, Barış Bulvarında tarım işçisi taşıyan Ahmet K. yönetimindeki 10 BAZ ... plakalı otobüs ile Habib K. idaresindeki 01 ABJ ... plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan incelemede, araçların taşıma sınırı üzerinde yolcu aldığı, daha fazla yolcu alabilmek için koltuklarının sökülerek tabureler üzerinde yolcu taşındığı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından çalışma izin belgesi almadan taşıma hizmeti yapıldığı tespit edildi.

Her iki araca toplam 5 bin 203 lira para cezası uygulanarak 60 gün süreyle trafikten men edildi.

2019 yılı içerisinde yapılan denetimlerde ilgili belediyelerden çalışma izin belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapan 224 araç sürücüsüne toplam 739 bin 728 lira trafik idari para cezası uygulanarak araçlar geçici süreyle trafikten men edildi.

Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
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