Adana
'da balıkçılara yönelik küçük ölçekli altyapı projesi olan "Balık Karataş
'tan alınır" projesi tanıtıldı.
Vali Mahmut Demirtaş
, Karataş ilçesinde bir otelde düzenlenen törende, ülkede yıllık ortalama 630 bin ton olan su ürünleri üretiminin yaklaşık 160 bin tonunun ihraç edildiğini belirterek, sektöre gereken önemin fazlasıyla verilmesi gerektiğini belirtti.
Adana'nın su ürünleri üretimi bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, kentte geçen yıl 5 bin 825 tonu avcılık ve 2 bin 100 tonu kültür balıkçılığı olmak üzere toplam 7 bin 925 ton su ürünleri üretiminin gerçekleştiğini kaydetti.
Geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir liman kenti olan Karataş'ın doğal, tarihi, turistik potansiyeli ile birlikte su ürünleri potansiyelini de ortaya çıkaracak bir proje hazırlandığını ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:
"Projeyle küçük ölçekte balıkçılık yapan vatandaşlarımızın kendi ürünlerini, yine kendi imkanları ile depolama ve satabilmelerine zemin oluşturuyoruz. Balıkçılarımızın rekabet güçlerini arttırarak gelir düzeylerinin ve refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlıyoruz. Projenin kazanımlarından en önemlisi hiç kuşkusuz balıkçılarımızın avladıkları balıkları sağlıklı ortamda sergileyip muhafaza edecekleri ve satabilecekleri mekanlara kavuşmalarıdır. Proje sayesinde tüketicimizi de ilk elden ve daha makul fiyatlarla balık alma imkanına Karataş'ta kavuşturacağız."
Toplantıya Çukurova
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Karataş Su Ürünleri Kooperatif İkinci Başkanı Celal Safsoylu ile davetliler katıldı.
Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 3 soğuk hava deposu, günlük 5 ton kapasiteli 2 yaprak buz makinesi, 816 metrekare prefabrik balık hali mezat alanı kurulumu ile birer adet çeşitli kapasitelerde sintine suyu yağ tankı, atık yağ tankı ve pis su tankı kurulumu gerçekleştirilecek.