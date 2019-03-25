Son Dakika Haberleri: Balık Karnında Kokain Sevkiyatı

Balık Karnında Kokain Sevkiyatı

23 dakika önce

MERSİN'de polisin durduğu otobüsün bagaj kontrolü sırasında kutudaki balıklardan birinin karnında 56 gram kokain ele geçirildi.

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MERSİN'de polisin durduğu otobüsün bagaj kontrolü sırasında kutudaki balıklardan birinin karnında 56 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den doğu illerine hareket eden şehirlerarası yolcu otobüsünü, kent çıkışında durdurup rutin kontrol gerçekleştirdi. Bagaj kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeğin, içi balık dolu bir kutuya tepki vermesi üzerine kutuyu açan polis ekipleri, bir balığın içinde 56 gram kokain olduğunu belirledi.

Kokaine el koyan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

Narkotik, Mersin, Güncel
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