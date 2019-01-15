Balık Kız Sümeyye'ye Destek
11 dakika önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Boyacı iki kolu olmadan ve kalçası çıkık olarak dünyaya geldi.
Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sümeyye Boyacı
iki kolu olmadan ve kalçası çıkık olarak dünyaya geldi. Ancak bu durum onu hayata küstürmedi.
Resim yapmak ve dikiş dikmek konusundaki becerisine bir de yüzmeyi ekledi.
"Balıkların da kolları yok" diyerek henüz 5 yaşında spora başlayan Sümeyye Boyacı şimdi dünya şampiyonu. Sümeyye'nin başarılı hikayesini ekranlardan gören ve buna kayıtsız kalamayan Bursa
Kebap Evi; 2019 yılında Sümeyye Boyacı'nın her alandaki çalışmalarını destekleyeceğini ve tüm hedeflerini gerçekleştirmesi konusunda Sümeyye'nin yanında olacağını açıkladı.
Sümeyye Boyacı 2019 yılında katılacağı yarışmaları anlattığı toplantıda, "Bedensel Engelliler Spor Federasyonu desteğiyle ile katıldığım yarışlar dışında Türkiye
'yi temsil etmek istediğim fakat katılamadığım önemli uluslararası organizasyonlar oluyordu. Birincilikle ayrılacağımdan emin olduğum bu yarışlara artık Bursa Kebap Evi desteğiyle katılabileceğim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:49
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