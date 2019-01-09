Son Dakika Haberleri: Balık Pazarı Denetlendi

Balık Pazarı Denetlendi

24 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazarda balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Balık Pazarı Denetlendi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazarda balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Bozüyük Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürürken balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Veterineri ve Zabıta ekipleri, tezgahlarda satılan balıkların tazeliğini denetledi. Belediye ekipleri özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlarken vatandaşların pazar alışverişleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları aynı gün içerisinde ilçe tarım ve zabıta müdürlüklerine bildirmeleri istendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Zabıta, Yaşam
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