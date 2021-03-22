Balık pazarı denetlendi - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgahları denetledi.

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Şaphane ilçesinde de devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekipler, balık tezgahlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini de denetlendi.

Şaphane İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denetimlerde, gerek Korona virüs (Covid-19) tedbirleri açısından gerekse gıda sağlığı açısından kontroller yapıldı. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için düzenli olarak balık tezgahlarını denetlemelerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA