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Balık Pazarı Modernize ediliyor

2 saat önce

İznik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından balık pazarında altyapı çalışmalarına başlandı.

Balık Pazarı Modernize ediliyor, System.String[]

Yıllardır ilçe halkına hizmet eden balık pazarı modernize ediliyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın talimatı üzerine başlayan çalışmalarda altyapı olarak su giderlerinin bağlantısı sağlanıyor. Modernize edilen balık pazarında altyapıdan sonrazemin ve çatı çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Balık pazarı esnafının talepleri doğrultusunda çalışmalara başlandığını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta " Esnafkardeşlerimizin ve ilçe halkının talepleri üzerine balık pazarının altyapı, zemin ve üst çatısı ile yeniden hazırlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balık pazarımız tamamlandığında güzel bir görünüme kavuşacak ve halkımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Kağan Mehmet Usta, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:43 Kaynak: Bültenler
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