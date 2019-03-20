Son Dakika Haberleri: Balık Pazarında Dev Yayın Balığı

Balık Pazarında Dev Yayın Balığı

37 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Çarşamba günleri halk pazarı ile birlikte kurulan balık pazarına 42 kilogram ağırlığında, 120 santimetre metre uzunluğunda dev yayın balığı getirilerek, meraklıları için satışa sunuldu.

Balık Pazarında Dev Yayın Balığı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Çarşamba günleri halk pazarı ile birlikte kurulan balık pazarına 42 kilogram ağırlığında, 120 santimetre metre uzunluğunda dev yayın balığı getirilerek, meraklıları için satışa sunuldu. Kilogramı 35 TL'den satılacağı belirtilen yayın balığı için, daha önceden siparişlerin verildiği belirtildi.

Simav balık pazarı esnaflarından Bahri Tumbay, yayın balığının çok lezzetli olduğunu ifade etti. Tumbay " Sezonun son avında yakalandığı belirtilen dev yayın balığını, halk pazarında satılmak üzere soğutuculu dolapta muhafaza ettik. Tavası ve buğulaması çok makbul olan yayın balığını, önceden sipariş veren müşterilerimiz arasında paylaştıracağız " dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Güncel
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