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Balık pazarında tezgahlar doldu taştı - Son Dakika

Balık pazarında tezgahlar doldu taştı

04.11.2021 10:12
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, haftada bir gün kurulan halk pazarının önemli bir uğrak yeri olan balık pazarı yoğun ilgi görürken, balık satışları da esnafın yüzünü güldürüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, haftada bir gün kurulan halk pazarının önemli bir uğrak yeri olan balık pazarı yoğun ilgi görürken, balık satışları da esnafın yüzünü güldürüyor.

Balıkçılar pazarın canlandığını ifade ederken, bu durumun sezon sonuna kadar devam etmesini arzu ettiklerini söylediler.

Kış aylarında balığın çok tüketilmesi gerektiğini belirten balıkçı esnafı Fadime Yaşar, eşi Ferhat Yaşar ve oğlu İlker Yaşar ile birlikte bereketli bir sezona başladıklarını ifade etti.

Yaşar, "Balık çeşitlerimiz bol ve taze. Bu mevsimde haftada en az iki defa balık yemek gerekir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için Omega-3 desteği çok önemli. Bu hafta hamsi ve istavrit 25 TL, levrek ve çipura 60 TL, mezgit 40 TL, palamut 30 TL, kefal 20 TL, turna 35 TL, sazan 30 TL, uskumru 25 TL, yayın 30 TL, alabalık 40 TL, gopez 20 TL, çay balığı 15 TL'den satışa sunduk, Balık fiyatları düşerse bu hareketlilik Mart-Nisan aylarına kadar devam eder" dedi.

(Mehmet Emin İncekulak/İHA)

Balık pazarında tezgahlar doldu taştı
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı
Balık pazarında tezgahlar doldu taştı

Türk Lirası, Kütahya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık pazarında tezgahlar doldu taştı - Son Dakika


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