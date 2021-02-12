Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor

12.02.2021 09:30
Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor

MANİSA'da, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor.

MANİSA'da, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor.

Sarıgöl'ün kırsal Güneydamları Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide Akdağ, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Doğduğu anda yoğun bakıma alınan Zahide, yaşama tutundu.

Zahide'nin vücudunun devamlı nemli tutulması için kremler kullanılıyor. Aksi halde yaralarında kanamayla beraber şiddetli kaşıntılar ortaya çıkıyor. Derinin yüzeyinde ölü deri hücrelerinin kalın, kuru döküntüler halinde birikmesine neden olan kalıtsal bir cilt bozukluğu olan hastalığın tedavisi için farklı illerdeki birçok hastaneye başvuran Akdağ çifti, sonuç alamadıklarını belirterek, yardım istedi.

'GÜNDEN GÜNE ERİYOR'

Anne Fadime Akdağ, "Çocuğum doğuştan böyleydi. Bir ay boyunca yoğun bakımda yattı. Çocuğuma nasıl bakacağız diye çok korkuyordum. Hemşirelerin yardımıyla bakımını öğrendim. Zahide, yürümeye başlayınca kontrollerini hiç aksatmadık. Haftada bir, ayda bir İzmir'e hastaneye gittikçe doktorlar tarafından kremleri değiştirildi. 'Üç ayda bir, beş ayda bir geleceksiniz' dediklerinde, yine hastaneye gitmeye devam ettik. Daha sonra çareyi Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelere giderek, aradık. Hatta eşim 'Başka bir ülkede çaresi varsa gidebilirim' dedi. Doktorlar 'Bu hastalığın çaresi yok' dedi. Kullandığımız kremlerin bir faydasını görmedik. Zahide, yazın sıcağa gelemiyor, kışın soğuğa gelemiyor. Akşam, sabah kremlerini sürüyoruz. Günde en az 6 defa göz damlası var. Kışın gün aşırı, yazın ise her gün duş almak zorunda. Arkadaşlarıyla dahi dışarıda oynayamıyor. Kızım, gözümün önünde günden güne eriyor. Zahide'nin derdine derman bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Zahide Akdağ ise tedavi olarak, akranları gibi oynamak istiyor. Küçük kız, "Ben yanıyorum ve kaşınıyorum. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kilisli bocceci, yeni şampiyonluklar peşinde Kilisli bocceci, yeni şampiyonluklar peşinde Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Nadir Hastalıkların Geleceği Mükemmeliyet Merkezleri Sempozyumu başladı Nadir Hastalıkların Geleceği Mükemmeliyet Merkezleri Sempozyumu başladı

Sarıgöl, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:39 Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi
11:28 Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde bulunan zebra için Ankara Müftüsü "Eti helaldir" dedi!
11:04 Fenerbahçe neden yenildi? Trabzonspor maçının ardından bomba Jorge Jesus iddiası
10:56 Şaşkınlık yaratan gelenek! Düğünden sonra gerdek için hazırlanan odaya gelinin annesi de giriyor
10:37 Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın başladı
10:32 Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti
10:30 Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar
10:06 Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular
09:53 Bildik cevabı işiten müşteri cinnet getirdi! Taksi şoföründen haber alınamıyor
09:39 Sahte arkadaşlık sitesi kurup vatandaşı dolandıran çeteye "Saklambaç" operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 11:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup, yaşıtları gibi oynamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement