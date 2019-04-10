Son Dakika Haberleri: Balık Restoranı Alev Alev Yandı, 3 Milyon TL Hasar Oluştu

Balık Restoranı Alev Alev Yandı, 3 Milyon TL Hasar Oluştu

1 saat önce

Balık restoranı alev alev yandı, 3 Milyon TL hasar oluştu Ölen yada yaralananın olmadığı yangın sonrası yapılan incelemede kundaklama şüphesine rastlanmadıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan balık restoranının da sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.

Balık restoranı alev alev yandı, 3 Milyon TL hasar oluştu
Ölen yada yaralananın olmadığı yangın sonrası yapılan incelemede kundaklama şüphesine rastlanmadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan balık restoranının da sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. Restoranın jeneratör bölümünde elektrik kablolarının şase yapması sonrası çıkan yangında, ölen yada yaralanan olmaz iken 3 Milyon TL maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesinde sabah saat 06.00 sıralarında Haşim Böke'ye ait balık restoranında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işyeri tamamen yandı.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatan jandarma, olayda herhangi bir kundaklama şüphesinin olmadığını, toplamda 3 Milyon TL maddi hasar meydana geldiğini tespit etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Megastar Tarkan, 54 Milyon TL'ye Saraya Komşu Olacak! Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balık Restoranı Alev Alev Yandı, 3 Milyon TL Hasar Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]