Balık Restoranı Alev Alev Yandı, 3 Milyon TL Hasar Oluştu
1 saat önce
Balık restoranı alev alev yandı, 3 Milyon TL hasar oluştu Ölen yada yaralananın olmadığı yangın sonrası yapılan incelemede kundaklama şüphesine rastlanmadıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yer alan balık restoranının da sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:07 Kaynak: İHA
Balık restoranı alev alev yandı, 3 Milyon TL hasar oluştu
Ölen yada yaralananın olmadığı yangın sonrası yapılan incelemede kundaklama şüphesine rastlanmadı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde yer alan balık restoranının da sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. Restoranın jeneratör bölümünde elektrik kablolarının şase yapması sonrası çıkan yangında, ölen yada yaralanan olmaz iken 3 Milyon TL maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesinde sabah saat 06.00 sıralarında Haşim Böke'ye ait balık restoranında meydana geldi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesine rağmen işyeri tamamen yandı.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatan jandarma, olayda herhangi bir kundaklama şüphesinin olmadığını, toplamda 3 Milyon TL maddi hasar meydana geldiğini tespit etti.
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