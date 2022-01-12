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KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI - Son Dakika

KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI

12.01.2022 15:20

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde rüzgar nedeniyle balık restoranı olarak kullanılan tekne yan yattı.

SAKARYA'nın Kara su ilçesinde rüzgar nedeniyle balık restoranı olarak kullanılan tekne yan yattı. Su alan tekne hasar gördü.

Karasu ilçesinde sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği nokta üzerinde bağlı olan balık restoranı olarak kullanılan tekne rüzgardan etkilenerek yan yattı. Su alan tekne hasar gördü. Sahil Güvenlik ve Karasu Liman Daire Başkanlığı görevlileri bölgeye gelerek incelemede bulundu. Tekne sahipleri, tekneden suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI
KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI
KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI
KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI
KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI
KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI

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Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI - Son Dakika
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