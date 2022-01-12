SAKARYA'nın Kara su ilçesinde rüzgar nedeniyle balık restoranı olarak kullanılan tekne yan yattı. Su alan tekne hasar gördü.
Karasu ilçesinde sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği nokta üzerinde bağlı olan balık restoranı olarak kullanılan tekne rüzgardan etkilenerek yan yattı. Su alan tekne hasar gördü. Sahil Güvenlik ve Karasu Liman Daire Başkanlığı görevlileri bölgeye gelerek incelemede bulundu. Tekne sahipleri, tekneden suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARASU'DA BALIK RESTORANI OLARAK KULLANILAN TEKNEYİ RÜZGAR YAN YATIRDI - Son Dakika