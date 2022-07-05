Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi

05.07.2022 13:47
Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da Sarıyer'deki bir balık restoranına düzenlenen operasyonda, deniz savaşlarında batan gemilerden çıkan antik çağdan kalma paha biçilemez değerdeki antik amforalar ele geçirildi.

İstanbul'da Sarıyer'deki bir balık restoranına düzenlenen operasyonda, deniz savaşlarında batan gemilerden çıkan antik çağdan kalma paha biçilemez değerdeki antik amforalar ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında "kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz savaşlarında batan gemilerde bulunan antika değeri olan bazı amforaların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği istihbaratını aldı. Tarihi eserleri sergileyen balıkçının kimlik bilgileri tespit edilmesinin ardından şüpheliye ait restoranda 26 Mayıs'ta arama yapıldı. Milattan önce 450'li yıllara ait olduğu tahmin edilen ve o çağlarda içinde zeytinyağı ve tahıl saklanan çift kulplu amforaların sergilendiği restoranda yapılan aramalarda, 11 küp ele geçirildi. Ünlülerin uğrak yeri sayılan söz konusu restoranın sahibi hakkında kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Üzerlerinde Roma ve Helensktik dönemlerine işaret eden kalıntıların bulunduğu küplerin, denizde av yapan balıkçıların ağlarına takıldığı ve bu şekilde el değiştirerek ünlülerin uğrak mekanı sayılan söz konusu restoranda sergilendiği öğrenildi. Emniyet ekiplerince el konulan amforaların, gerekli incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği ifade edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:53:56. #1.11#
SON DAKİKA: Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement