Balık restoranına amfora operasyonu: 11 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da Sarıyer'deki bir balık restoranına düzenlenen operasyonda, deniz savaşlarında batan gemilerden çıkan antik çağdan kalma paha biçilemez değerdeki antik amforalar ele geçirildi. Restoran sahibi hakkında "kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz savaşlarında batan gemilerde bulunan antika değeri olan bazı amforaların İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi'ndeki bir balık restoranında sergilendiği istihbaratını aldı. Tarihi eserleri sergileyen balıkçının kimlik bilgileri tespit edilmesinin ardından şüpheliye ait restoranda 26 Mayıs'ta arama yapıldı. Milattan önce 450'li yıllara ait olduğu tahmin edilen ve o çağlarda içinde zeytinyağı ve tahıl saklanan çift kulplu amforaların sergilendiği restoranda yapılan aramalarda, 11 küp ele geçirildi. Ünlülerin uğrak yeri sayılan söz konusu restoranın sahibi hakkında kültür varlıklarını koruma kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Üzerlerinde Roma ve Helensktik dönemlerine işaret eden kalıntıların bulunduğu küplerin, denizde av yapan balıkçıların ağlarına takıldığı ve bu şekilde el değiştirerek ünlülerin uğrak mekanı sayılan söz konusu restoranda sergilendiği öğrenildi. Emniyet ekiplerince el konulan amforaların, gerekli incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği ifade edildi. - İSTANBUL