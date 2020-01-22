Balık satışı yapılan yerlere sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık satışı yapılan yerlere sıkı denetim - Son Dakika

Balık satışı yapılan yerlere sıkı denetim

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda 3-10 Ocak 2020 tarihlerinde tüm ülke genelinde su ürünleri kontrol ve denetiminin yapılması planlanması doğrultusunda Diyarbakır'da balık satışı yapılan yerlerin denetimi yapıldı.

Balık satışı yapılan yerlere sıkı denetim, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda 3-10 Ocak 2020 tarihlerinde tüm ülke genelinde su ürünleri kontrol ve denetiminin yapılması planlanması doğrultusunda Diyarbakır'da balık satışı yapılan yerlerin denetimi yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kasım Aydın, Bağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fikret Tunç ve su ürünleri denetiminde görevli teknik ekiplerce 8 Ocak 2020 tarihinde Bağlar ilçesinde bulunan perakende satış noktalarında denetim yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimde tür ve zaman yasakları dikkate alınarak balık boy ölçümlerine bakıldı. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda yapılan değişikliklere ait maddelere atıfta bulunarak; özellikle doğal su kaynaklarının, balıklar başta olmak üzere tüm sucul canlıların korunması ve sürdürülebilir balıkçığın önemi hakkında balıkçıları bilgilendirdiklerini kaydetti.


Yapılan denetimlerle 3-10 Ocak 2020 tarihinde iç sular, toptan ve perakende satış noktalarında 45 adet denetim yapıldığı açıklaması yapıldı. - DİYARBAKIR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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