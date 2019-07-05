Son Dakika Haberleri: Balık sevdası başına dert açtı
Son Dakika Güncel Haber

Balık sevdası başına dert açtı

1 saat önce

Mersin Balıkçı Barınağı'nda bulduğu bir balığı yerken olta iğnesini yutan kedinin yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Balık sevdası başına dert açtı, System.String[]
Mersin Balıkçı Barınağı'nda bulduğu bir balığı yerken olta iğnesini yutan kedinin yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekipleri tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek ameliyat edilen ve ağzındaki iğne çıkarılan kediye, 'obur' ismi verildi.

Mersin Atatürk Parkı'nda yer alan Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların baktığı kedi, kendi bulduğu balığı yemek isterken ölümün eşiğine geldi. İçindeki olta iğnesi çıkarılmayan balığı yemek isterken iğneyi de balıkla birlikte yutan kedi, bir süre sonra garip hareketler yapmaya başladı. Balıkçıların dikkatini çeken kedinin ağzından sarkan olta ipinin fark edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine ulaşan balıkçılar, durumu anlatarak yardım istedi. Çağrı merkezinden gelen bilgiler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları yaramaz kediyi özel kafesinde ambulans ile bakımevine götürdü. Burada çekilen röntgen filmi ile iğnenin fazla ileri gitmediğinin anlaşılması üzerine anestezi uygulanan kedi, acil olarak ameliyata alındı. Yuttuğu iğne ağzından çıkarılan kediye 'obur' ismi verilirken, tedavisinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuşacağı kaydedildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık tutmak için girdiği gölde boğuldu "Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:04:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balık sevdası başına dert açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]