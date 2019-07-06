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Balık sevdası kedinin başına dert açtı

9 dakika önce

Balık sevdası kedinin başına dert açtı -Bulduğu balığı yerken olta iğnesini yutan kedinin yardımına belediyesi ekipleri yetiştiMERSİN - Mersin Balıkçı Barınağı'nda bulduğu bir balığı yerken olta iğnesini yutan kedinin yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Balık sevdası kedinin başına dert açtı
-Bulduğu balığı yerken olta iğnesini yutan kedinin yardımına belediyesi ekipleri yetişti
MERSİN - Mersin Balıkçı Barınağı'nda bulduğu bir balığı yerken olta iğnesini yutan kedinin yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye ekipleri tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek ameliyat edilen ve ağzındaki iğne çıkarılan kediye, 'obur' ismi verildi.
Mersin Atatürk Parkı'nda yer alan Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların baktığı kedi, kendi bulduğu balığı yemek isterken ölümün eşiğine geldi. İçindeki olta iğnesi çıkarılmayan bir balığı yemek isterken iğneyi de balıkla birlikte yutan kedi, bir süre sonra garip hareketlerde bulunmaya başladı. Balıkçıların dikkatini çeken kedinin ağzından sarkan olta ipinin fark edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine ulaşan balıkçılar, durumu anlatarak yardım istedi. Çağrı merkezinden gelen bilgiler üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları yaramaz kediyi özel kafesinde ambulans ile bakımevine götürdü. Burada çekilen röntgen filmi ile iğnenin fazla ileri gitmediğinin anlaşılması üzerine anestezi uygulanan kedi, acil olarak ameliyata alındı. Yuttuğu iğne ağzından çıkarılan kediye 'obur' ismi verilirken, tedavisinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuşacağı kaydedildi.
Balık sevdası kedinin başına dert açtı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:22 Kaynak: İHA
Mersin, Genel
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