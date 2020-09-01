Balık sezonu açıldı - Son Dakika

Av yasağının sona ermesinin ardından İzmir'de balık sezonu açıldı.

Açılışı nedeniyle İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti.

Vali Köşger, burada yaptığı açıklamada, yeni sezonun balıkçılar için kazançlı geçmesini temenni etti. Köşger, şöyle konuştu:

"Ege demek, İzmir demek, bereket demek zaten. Biraz evvel balık haline girince hissiyatım oydu. Allah buraya verdikçe vermiş. Her taraftan bereket fışkırıyor. Toprağından bereket fışkırıyor, denizinden bereket fışkırıyor. Dağlarından ovalarından bal akan bir memleketteyiz. Balıkçılıkta -inşallah- bu sene güzel bir sezon geçmesini temenni ediyoruz. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum hayırlı uğurlu olsun."

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, denizde geceden itibaren balık avına çıkan balıkçılarla görüştüğünü ve güzel haberler aldığını söyledi.

Ege'nin zengin bir deniz yatağı olduğunu kaydeden Çakan, " Karadeniz'de de palamut ve hamsi bol görünüyor. İnşallah bu zor günlerde ucuz kaliteli balığı halkımıza yediririz. Ege'de 6 ay nadas dönemi geçti. 6 ayda deniz dinlendi ama gece av yasağı kalktıktan sonra denizde balıkçılarımız ağlarında bereketle dönüyorlar. İnşallah iyi olur. Hayırlı uğurlu olsun hepimize." dedi.

Halde esnaf olan Serdar İnce, yeni balık sezonunun vatana millete hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Bol bereketli sezon bekliyoruz. Özellikle palamut, çinekop, tekir barbununda bolluk bekliyoruz. İzmir'in vazgeçilmezi sardalya ve hamside de bereket bekliyoruz." şeklinde konuştu.