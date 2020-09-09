Balık sezonu açıldı, fiyatlardaki düşüş tatmin etmedi - Son Dakika

Balık avı yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıkla doldu. Yaşanan bolluğa paralel olarak fiyatlardaki düşüş, vatandaşları pek memnun etmedi.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıklarla doldu. İzmirliler, tezgahlarda bol bulunan; sardalya, hamsi, levrek ve çipura gibi balıkları tercih ederken, fiyatlardaki düşüşün az olması vatandaşları memnun etmedi. Sezonun başlamasıyla birlikte hamsi ve sardalyanın kilosu 20 liradan 15 liraya, levrek ve çipura 40 liradan 30 liraya, barbun ve tekirin kilosu da 35 liradan 30 liraya düştü. Balıkçılar tezgahtaki balığın bol olmasına rağmen talebin az olduğunu söylerken, vatandaşlar da fiyatlardaki düşüşten memnun olmadı.

"Balık çok ama talep az"

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Emrah Özel, balığın bol olduğunu; ama vatandaşların talebinin az olmasından yakındı. Özel, "Balık çok; ama talep az. Sardalya ve hamsi 15 lira kilosu. Bir aile doyar 1 kilo balık ile. Hem ucuz hem de besin kaynağı olarak zengin. Sardalya 20 - 25 liraydı, şimdi 15 lira kilosu. En çok satılan balık da sardalya ve hamsi şu dönemde" açıklamasında bulundu.

Sokakta balıkçılık yapan başka bir esnaf Hasan Kalkan ise, "Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balıklar bollaşınca fiyatlar da düştü. Havalar sertleşinceye kadar böyle sürer sonra yine artabilir fiyatlar. Normalde levreğin kilosu 40-50 lira seyrindeydi şimdi ise 30-35 lira aralığında. Yaza göre fiyatlarda düşüş var. Barbun ve tekirin kilosu boyutuna göre 30-40 lira arasında. Sardalya ve hamsinin kilosu da 15 lira civarında. Okullar açılınca, havalar da biraz serinleyince daha çok rağbet olur, bizim işler de daha yoğun olur" diye konuştu.

"Beklediğimiz gibi değil"

Balıklardaki fiyat düşüşlerinden memnun olmayan Solmaz Tur isimli vatandaş "Balık bol var evet; ama biraz da pahalılık var. Fiyatlar bütçemize uymuyor. Fiyatlar da biraz düşüş var ama beklediğimiz gibi değil" dedi. - İZMİR