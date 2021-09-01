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BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR - Son Dakika

BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR

01.09.2021 15:59

BALIK avlanma sezonu açıldı.

BALIK avlanma sezonu açıldı. 4 aylık aranın ardından tezgahlarda, hamsi 45-50, sardalya 35-40, istavrit 50, barbun 60, mezgit 60 liradan satışa çıktı. Palamutun tanesi ise 30 liraya satıldı.

Balık avı yasağı sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar denize açıldı. Yakalanan balıklar hallerde satılmaya başlandı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda sezon öncesi 80 liradan satılan istavrit 50 liraya, 120 liradan satılan barbun 60 liraya, 90 liradan satılan mezgit 60 liraya, 50 liradan satılan palamutun tanesi ise 30 liraya alıcı buldu. Hamsinin kilosu 45-50, sardalyanın ise 35-40 liradan satışa çıktı.

"FİYATLAR YAĞMUR YAĞARSA 15-20 LİRAYA KADAR DÜŞECEK"

20 yıldır balıkçılık yapan Şafak Gün gelecek haftalarda çeşitlerin çoğalacağını fiyatların düşeceğini belirterek, "Şu an ilk günden balığın ne olduğunu azlığını çokluğunu anlayamayız. Bu durum 10-15 gün içerisinde belli olur. Vatandaş ilk bir hafta 10 gün tezgahlarda balık görmediği için ümitsizliğe kapılmasın. Her vatandaşın sofrasına balık girecek. Çinekop, hamsi, palamut oldukça bol. Ancak balıklar genellikle diplerde geziyor. Sardalya geldi kilosu 35-40 lira, mezgit 60 lira, istavrit 50 lira. Bu fiyatlar yağmur yağarsa 15-20 liraya kadar düşecek. Temennimiz tezgahları doldurmak" dedi.

"120 LİRALIK BARBUN BALIĞI 60 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"

Balıkçı Muhammer Arduç ise sezon öncesindeki fiyatları kıyaslayarak fiyatların düştüğünü söyledi. Arduç, "Havalar çok sıcak balık hala dipte. Tezgahlara getirdik ancak hava sıcak diye dolapta saklıyoruz balıkları. Geçtiğimiz günlerde olmayan balıklar 50 lirayken 30 liraya kadar düştü. Önümüzdeki günlerde balıklar çoğaldıkça fiyatlar düşecek. Levrek balığı geçen hafta 100 liraydı 70 liraya kadar düştü. 120 liralık barbun balığı 60 liraya kadar düştü" diye konuştu.

"FİYATLAR ÇOK YÜKSEK"

Balık almaya gelenler fiyatları pahalı buldu. Behlül Himmeti fiyatların düşmesini bekleyeceğini söyleyerek "Sezonun başladığını duyduk geldik. Ama sezonun ilk günü olduğundan dolayı çok çeşit yok. Yarın çeşitler çoğalacakmış. İnşallah çeşitler gelince fiyatlar düzelir. Haftaya da uğrayacağız." dedi

Bir diğer müşteri Ekrem Şadan ise "Fiyatlar çok yüksek ama daha erken inşallah düşer. Biz etten daha çok balığı seviyoruz, siftah yapalım diye geldik" dedi.

BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR
BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR

Kumkapı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIK SEZONU AÇILDI; TEZGAHLARDAKİ İLK FİYATLAR - Son Dakika


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