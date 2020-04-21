Balık sezonu kapandı ama fiyatlar artmadı - Son Dakika
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Balık sezonu kapandı ama fiyatlar artmadı

6 saat önce

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, sezonu kapattı.

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1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, sezonu kapattı. Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Aynı fiyatlarla balığın tüketilmesini sağlıyoruz" dedi.


15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmadı.


"12 milin dışında avcılık halen sürüyor"


Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla avlanma yasağının başladığını hatırlattı. Akdeniz'de 15 Temmuz'a kadar uluslararası avcılığın serbest olduğunu vurgulayan Polat, "Yani 12 milin dışında avcılık serbest. Yani sezonumuz tam kapanmış değil. Çeşitlerde azalmalarımız oluyor ama günlük taze balığımız her zaman mevcuttur. Yine karides, kalamar, mezgit, istavrit, gümüş ve barbun gibi balıklarımız olacaktır. Sardalyamız zaten yılın 12 ayı mevcuttur. Balık Omega 3, Omega 6 açısından çok zengin bir yiyecektir. Halkımızı balık tüketmeye davet ediyoruz. Hele bu korona virüs salgınında balık yemeye çağırıyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir. Balık vitaminler, mineraller açısından iyidir. Doğal bir yiyecektir. Tuzlu suda yetiştiği için de mikrop tutmaz. Balık yemeyi bir kültür haline getirelim. Yaz, kış yenecek bir gıdadır. Balık sağlıktır, afiyettir" diye konuştu.


"Fiyatlarımızda herhangi bir artış yapmadık"


Normalde çeşidin azalmasından dolayı fiyatlarda yüzde 10'luk bir oynamanın olabileceğini kaydeden Polat, "Bu dönemde zengine, fakire bütün insanlara sardalyeyi öneriyoruz. Çünkü sardalye Omega 3 açısından en yüksek balıktır. Sardalye 10 lira, çupra-levrek 25-30, mercan 15-20, istavrit 10-15, mezgit 20-25, barbun 20-25 lira arasında değişiyor. Fiyatlarımız şu anda çok uygun. Biz herhangi bir artış yapmadık. Aynı fiyatlara balığı tüketmesini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:41 Kaynak: İHA

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