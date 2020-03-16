Balık sezonu onlar için artık bitti - Son Dakika
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Balık sezonu onlar için artık bitti

6 saat önce

Balık sezonu onlar için artık bitti Tezgahlar kafes balıklarına kaldı Trabzon'da balıkçı esnafı balık av sezonunun bitmesine 1 ay kala artık kendileri için sezonun bittiğini belirtirken, tezgahları kafes ve çiftlik balıkları süslüyor.

Balık sezonu onlar için artık bitti

Tezgahlar kafes balıklarına kaldı

TRABZON - Trabzon'da balıkçı esnafı balık av sezonunun bitmesine 1 ay kala artık kendileri için sezonun bittiğini belirtirken, tezgahları kafes ve çiftlik balıkları süslüyor.

Trabzon'da bu sıralar deniz balıklarından ziyade kültür balıkları daha ağırlıklı olarak görülürken balıkçı esnafı sezonun bitmesine yaklaşık 1 ay kalmasına rağmen umudunu kesti. Bu sezon geçen sezonu aratır hale geldiğini belirten balıkçılar bundan sonra artık kültür balıklarının satışına yöneldiklerini ifade ediyor.

Şu sıralar işlerin önemli ölçüde düştüğünü belirten balıkçı esnaflarından Hakan Gürsoy, "İşlerimizde belirgin bir düşüş var. Bu sezon balık olmadığı için artık tezgahlar yetiştirme balıklarına kaldı. Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi, geçen sezon daha iyi idi. Bu sezon pek balık olmadı desek yeridir. Şu anda genelde Çupra, Levrek, Somon bulunuyor. Ara sıra istavrit mezgit oluyor ancak onlarda pahalı olduğundan vatandaş ın alım gücü olmuyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz da sezon yaklaştıkça balığın yok denecek kadar azaldığını ifade ederek "Sezon sonu yaklaştıkça balık yok denecek kadar azdı şimdi hiç yok desek yeridir. Şu an çiftlik balıklarına kaldık. Tezgahlarımız genelde Levrek, Çupra, Somon, Alabalık ağırlıklı. Deniz balığı pek olmuyor az miktarda mezgit ve istavrit geliyor onun dışında da başka bir şey gelmiyor. Bu sezon iyi geçmedi. İnşallah gelecek sezon iyi olur. 3-4 günden beri deniz balıkları gelmiyor. Sezon bizim için bitti diyebiliriz" diye konuştu.

Balık sezonu onlar için artık bitti

Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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