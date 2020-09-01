Balık sezonu sıkı denetimle başladı

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde sabahın ilk ışıklarıyla uygunsuz avlanmaya karşı sıkı denetimlere başlandı.

Kent halini işleten Tarım AŞ ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Su Ürünleri Hali'ne balık getiren tüm araçlar tek tek durdurulup kontrol edildi. Sağlıklı beslenmede değerli bir besin kaynağı olan balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun, kaliteli, ekonomik olarak tüketiciye ulaşmasını sağlamak, balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygun taşınıp, taşınmadığı incelendi.

Tarım AŞ tarafından 2014 yılından bu yana işletilen Su Ürünleri Hali'nde, Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak avlanan ürünlere el konulacak.

İlk gün yapılan denetimlerde önemli bir uygunsuzluğa rastlanmazken, 2015'ten bugüne dek yapılan denetimlerde ise 53 bin 49 kilogram balığa el konulmuştu.