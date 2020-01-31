Balık tezgahları bereketli günler geçiriyor - Son Dakika

Trabzonlu balıkçıların tezgahlarını çok sayıda balık süslüyor.

Balık sezonunun başlamasıyla "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların geride kalan 5 ayda yüzünü hamsi güldürürken, palamut ise üzdü.

Moloz mevkinde balıkçılık yapan Mehmetcan Örseloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahlarda 15 çeşit balığın bulunduğunu belirterek, yaklaşık 20 gün sonra hamsi sezonunun biteceğini söyledi.

Örseloğlu, tezgahlarda tirsi, uskumru, istavrit, mezgit, levrek, somon, barbun ve sargan gibi farklı balığın 10 liradan 30 liraya kadar satışa sunulduğunu ifade ederek, taze hamsinin 20 liradan, şoklanan hamsinin ise 12,5 liradan satıldığını dile getirdi.

Denizde balığın bol olduğu sürece balıkların fiyatlarının tezgaha yansıyacağını belirten Örseloğlu, "Balık zaten borsa gibidir, bugün 5 liraysa yarın 30 lirayı görebilir." dedi.

15 yıldır balıkçılık yapan Cem Yazıcı ise tezgahlarda çeşitli balıkların bulunduğunu söyledi.