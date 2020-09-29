Balık tezgahları denetimden geçti - Son Dakika

Afyonkarahisar'da balık satan işyerleri ile pazar ve marketlerdeki balık tezgahlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 26-30 Eylül 2020 tarihleri arasında ülke çapında başlatılan su ürünleri denetimleri Afyonkarahisar'da da yapıldı. Ekipler pazar yerlerinde bulunan perakende satış noktaları, su ürünleri işleme tesisleri, su ürünleri avlak sahaları ile süpermarketlerde bulunan perakende satış yerlerinde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacaklara boy, yer, zaman ve av araçları yönünden uymaları zorunlu olan düzenlemeler getirilmiştir. Genel av sezonunun açılmasıyla birlikte asgari avlanma boy limitinin altında su ürünleri avcılığı ve avlanan ürünlerin satışının yapıldığı yönünde bakanlığımıza yoğun şikayetler ulaştı. Bunun üzerine, ekiplerimizce sadece belirlenen tarihlerde değil yıl boyunca sürekli olarak denetimlere devam edilmekte ve yasaklara uymayanlara gerekli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu denetimler gelecek nesillerimizin de sağlıklı su ürünleri tüketebilmesi ve su ürünlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılmaktadır. Tüketicilerimizden asgari boyun altında olan su ürünlerini tüketmemelerini, satıcılarımız ve avcılarımızdan da avlanabilir boy, adet ve zaman sınırlamalarına uymalarını rica ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR