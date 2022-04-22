Balık tezgahları kültür balıklarına kaldı - Son Dakika

Denizlerde balık av sezonun kapanmasının ardından tezgahlar kültür balıklarına kaldı.

Bu sezon bolca satılan istavrit, hamsi, mezgit ve barbun yerini kültür balıkları olan levrek, çipura, alabalık, somon, kefal ve sazana bıraktı. Samsunlu balıkçılar vatandaşların kırmızı et ve tavuk almak yerine en çok somona rağbet gösterdiklerini ifade ettiler.

"VATANDAŞLAR BALIĞA İLGİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR"

Sezonun bitmesine rağmen balığa olan ilginin azalmadığına değinen balık satıcısı İsmet Akpınar, "Denizlerde av sezonu bitmesine rağmen vatandaşlar kültür balıklarına ilgi göstermeye devam ediyor. Somon ve alabalık fiyatları diğer et ürünlerine göre ucuz. Alabalık kilo 40, somon 50 TL. Küçük balık dediğimiz mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi balıklar artık tezgahta yer almıyor. Havalar ısınınca olta balıkçılarından gelinceye kadar kültür balıkları satmaya devam edeceğiz. Diğer balıklardan palamut tane 15, çipura kilo 80, levrek kilo 90 liradan satılıyor" dedi.

"EN ÇOK SATILAN BALIK SOMON"

En çok somon balığının satıldığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse ise, "Balıkçılar açısından güzel bir sezonu geride bıraktık. Vatandaşlara bol bol balık yedirdik. Sezona kültür balıkları ile devam ediyoruz. Tezgahlarda soman, alabalık, çipura, levrek, Norveç palamudu, kefal ve sazan gibi balıklar var. Fiyatlar da gayet uygun. Vatandaşlar şu sıralarda Omega-3 oranı yüksek olduğu için somon tercih ediyor" diye konuştu.

Balık fiyatlarının biraz daha uygun olması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, yine de diğer şehirlere göre fiyatların kabul edilebilir olduğuna söylediler.

(İHA)