Son Dakika Haberleri: Balık tezgahları şenlendi
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Balık tezgahları şenlendi

32 dakika önce

Sinop'ta balık tezgahları bol miktarda avlanan palamut, mezgit ve barbun ile doldu.

Balık tezgahları şenlendi, System.String[]

Sinop'ta balık tezgahları bol miktarda avlanan palamut, mezgit ve barbun ile doldu.


Sinop açıklarında avlanan Karadenizli balıkçılar, limana kasaları balıkla dolu döndü. Balıkçı Eşref Balyemez konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tezgahlar şu an çeşit çeşit balık türleriyle dolu. Vatandaşlarımız istedikleri balıkları çok uygun fiyatlara alabiliyorlar. Mesela palamut tanesi en az 10 liradan alıcı buluyor. Barbun gibi balık kilogramı 15 liradan satılıyor. Çok şükür deniz bu ara bereketli. Deniz suyu sıcaklığı düştükçe daha da artacaktır. Palamut avının birkaç ay daha bollaşarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü palamut maddi açıdan en çok kazandıran balık türleri arasında. İnşallah hamsi de bol olacak. Deniz verdikçe hem vatandaş ucuz balık yemeye hem de biz daha çok kazanmaya devam edeceğiz" dedi. - SİNOP

Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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