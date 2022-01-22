BALIK TEZGAHLARINA 'FIRTINA' ETKİSİ - Son Dakika

SAMSUN'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar, ava çıkamayınca tezgahlarda balık çeşitleri azaldı; fiyatlarda ise artış gözlendi.

Karadeniz'de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve fırtına, balık tezgahlarını da vurdu. Balıkçıların kuvvetli rüzgarda tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması nedeniyle tezgahlar, neredeyse boş kaldı. Stoklardaki balıklar da tükenince bazı tezgahlarda balık çeşitleri azaldı, fiyatlar ise arttı. Son yılların en bereketli balık sezonlarından birinin yaşandığı Samsun'da da elverişsiz hava koşulları nedeniyle tezgahlarda kültür balıkları yer alırken, az da olsa istavrit, barbun, mezgit, lüfer ile mezgit de satılıyor.

'BALIK AZ OLUNCA FİYAT YÜKSELİYOR'

Samsun'da uzun yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ayhan Liman, Hava şu anda soğuk. 4-5 gündür esiyor. Az da olsa balık geliyor ama biraz yüksek fiyatlı. Şu anda havada fırtına var ama yarın ne olur bilmiyoruz. Balık az olunca fiyatlar yükseliyor. Yine de satış var, insanlar vazgeçmiyor. Bu havalarda ne bulursa yesin millet. Şu anda balığın tam yenilme zamanı çünkü balık yağlandı, yağlı balık lezzetli olur. Fiyatlar yine de uygun sayılır. Mezgit ve istavrit kilosu 20, hamsi 25 lira şu anda. Deniz balığı olarak istavrit, barbun, mezgit, lüfer var. Fiyatlar değişebiliyor. Soğuk havada balığa çıkamadıkça fiyatlar aynı kalmıyor. Kültür balıkları ise fiyat olarak fazla değişmiyor diye konuştu.

Balık almaya gelen Ahmet Durmuş, Karadenizli olarak tabi ki balık seviyoruz. Lüfer, çinekop, hamsi, istavrit yemeyi tercih ediyoruz genel olarak. Hangisi uygun olursa alıyoruz ama benim tercihim lüferden yana. Hamsi Rusya tarafına doğru kaçmıştı, şimdi havalar soğuyunca bu tarafa geldi. Bu da bizim için iyi bir durum dedi.

İrfan Salman da Alabilirsek ancak mezgit, istavrit alıyoruz. Hamsi alıyoruz ama o da şu anda yok. Denizden gelmiyor. Buzhane malı. Fiyatlar düşerse daha rahat alabiliriz diye konuştu.