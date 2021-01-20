Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim

20.01.2021 16:12

Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim Denizlerde balıkların neslinin korunması için Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgahları denetledi.

Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim

İSTANBUL - Denizlerde balıkların neslinin korunması için Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki balık satışı yapan tezgahları denetledi.

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Gaziosmanpaşa'da da devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi. Pazarlarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekipler, balık tezgahlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra koronavirüs tedbirlerini de denetlendi.

"Balıkların boylarını ve tezgah kurallarını denetledik"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, "Semt pazarlarımızda sabahtan başlayıp, akşam pazarın toplanmasına kadar denetimlerimizi sürekli olarak yapıyoruz. Gerek korona virüs tedbirleri açısından gerekse gıda sağlığı açısından. Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte balıkçı tezgahlarını denetliyoruz. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. 6 bin TL para cezası kesiliyor. Balık tezgahlarını da uygunluk açısından denetliyoruz. Kullanılan tüm malzemeler paslanmaz olmalı. Tezgah önünde vatandaş için plastik kaymaz yer karosu zemini olmalı. Balıkların üzerinde vatandaşı aldatıcı mavi ışık olmamalı. Sadece beyaz ışık olmalı. Mavi ışık balıkları göründüğünden daha büyük ve iri göstereceği için bunlara kesinlikle izin vermiyoruz. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgahlarını denetliyoruz" dedi.

Balıkçıların Küçük Boyutlarda Balık Avına İsyanı

Balıkçı esnafı Şafak Turan, "Denetlenmesi iyi bir şey. Bunu merkezinde yapmak lazım. Oradan çıkmaması lazım. Biz memnunuz. Çünkü bu bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Biz ne kadar buna sahip çıkarsak, ne kadar ilgilenirsek, o kadar karşılığını alırız. Gönüllü olmak lazım, dürüst olmak lazım. Mesela teknenin kapasitesi 500 kasa adam tutuyor 3 bin kasa. Getirip halde dem satamıyor. Ben şimdi mezgit satıyorum, istavrit satıyorum. Bu balık ne kadar iri olursa, güzel olursa ben göğsümü gere gere satarım. " diye konuştu.

Vatandaşlar memnun

Vatandaş Recep Şener, "Denetlemeden çok memnunum. İstavritin boyu normal ama hamsi bu sene daha da küçük. Buna önlem alınması güzel. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim
Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim
Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim
Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da balık tezgahlarına sıkı denetim - Son Dakika


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