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Balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor - Son Dakika

Balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor

05.01.2022 13:37

Karadeniz'de en ucuz balığın kilosu 10, en pahalı balığın kilosu 250 TL..Samsun'da balık fiyatları İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illere göre oldukça uygun. Balık tezgahlarında en ucuz balık olan istavritin kilosu 10, barbun, mezgit, kefal 15, hamsi 25, çinekop da 35 liradan satıcıya sunuluyor.

Karadeniz'de en ucuz balığın kilosu 10, en pahalı balığın kilosu 250 TL..

Samsun'da balık fiyatları İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illere göre oldukça uygun. Balık tezgahlarında en ucuz balık olan istavritin kilosu 10, barbun, mezgit, kefal 15, hamsi 25, çinekop da 35 liradan satıcıya sunuluyor. Balık tezgahlarının en pahalı balığı olan kalkan balığının kilosu ise 250 TL

Balıkçılar fiyatların oldukça uygun olduğunu söylüyor.

Balıkçıların genel görüşüne göre fiyatlar arttıkça balığa ilgi de artıyor.

Balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor
Balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor
Balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor

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Türk Lirası, Karadeniz, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık tezgahlarında hareketlilik sürüyor - Son Dakika


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