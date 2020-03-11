Balık tezgahlarında her şey 10 lira - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık tezgahlarında her şey 10 lira - Son Dakika

Balık tezgahlarında her şey 10 lira

6 saat önce

Samsun'da tezgahlarda balıkların büyük kısmını 10 liraya satan balıkçılar, balığa yoğun ilgi bulunduğunu söyledi.

Balık tezgahlarında her şey 10 lira, System.String[]

Samsun'da tezgahlarda balıkların büyük kısmını 10 liraya satan balıkçılar, balığa yoğun ilgi bulunduğunu söyledi.


Fiyatların oldukça uygun olduğunun altını çizen balık satıcısı Kurtça Aydın, "Balık fiyatları aşağı yukarı 15-20 günden beri ucuz. 10 liraya balık satıyoruz şu anda. Balıklarımız hem bol, hem güzel hem de taze. Şu anda biliyorsunuz dünyada korona virüsü hastalığı var. Sen balık yiyorsun, vücut direncini artırıyorsun. Balık fiyatları şu anda hepsi 10 lira. Mezgit, barbun, hamsi, istavrit hepsi ucuz, 10 lira. Yani bu zamanda da 10 liraya balık yemiyorsan daha da balık sormana gerek yok. 2 kilo balık alsanız 20 lira. Evde 5 kişi yer. En güzel menü, doktor tavsiyesi, protein deposu balık" dedi.


"Sağlık için balık yiyin"


Samsun'da balık esnafı olan Halil Kıyak ise fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Sezon balıkları olarak tavsiye ettiğimiz ve şu anda rağbet gören balıklar somon, çupra ve levrek. Şu anda zaten en çok onlar satılıyor. Şuan fiyatlar 10-12 lira arasında değişiyor. Doğal deniz somonunun kilosu 30 liradan 25 liraya düştü. Yani balık fiyatları şuan için uygun. Havalar ısındıkça mezgit, barbun, istavrit yerini somon, çupra ve levreğe bırakacak. Sağlık için balık yiyin" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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