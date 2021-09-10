Balık tezgahlarında ne alırsan 10 TL

Balıkçı esnafı: " İstanbul'da, Ankara'da 30, 40 TL olan balık bizde 10 TL"

SAMSUN - Samsun'da balık tezgahlarında istavrit, barbun, mezgit ve hamsinin kilosu 10 TL'den satılıyor. İstanbul, Ankara gibi şehirlerde bu tür balıkların kilogram fiyatının 30 ile 40 TL arasında olduğunu söyleyen Samsunlu balıkçı esnafı, vatandaşlara "Fiyatlar düşmüşken balık yiyin" çağrısında bulundu.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar bolca istavrit, barbun, mezgitle kıyıya dönüyor. Bu bolluk ise tezgahlara 10 TL olarak yansıdı. Havaların sıcak olmasında dolayı bazı vatandaşların balık tercih etmediğini söyleyen balıkçı esnafı Onur Can Köse, "Şu anda en fazla bol olan balıklar istavrit, mezgit ve barbundur. Fiyatları ise 10 TL'dir. Balık ucuz ama insanlarda balığa talep yok. Havaların sıcak olmasından dolayı balığa talep az. İlerleyen zamanlarda hava soğuduğunda 10 TL gibi bir fiyat olmayacak. Şu anki fiyatların değerini bilmiyor vatandaşlar. 2 kilogramlık bir balık aldığın zaman 5 kişilik bir aile rahatlıkla doyuyor. Şu an Türkiye'nin en ucuz balık satan yeri Samsun Saathane Meydanı'dır. Bizde 10 TL olan istavrit, mezgit barbun İstanbul'da 35-40 liradır. Bunu kıyaslamamız lazım. Düşünmemiz lazımdır. Değerini bilmemiz lazım" dedi.

Balıkçı esnafında Kurtça Aydın, "Şu anda Eylül'ün 10'u ve sadece palamudumuz yok. Diğer hepsi var. İstavrit, hamsi, mezgit, barbun, kalkan, somon,çupra ne istersen var. Bu sene hamsi olacak. Palamutlarda randıman yok. Şu anda Karadeniz'de ne alırsan 10 TL. Hem ucuz hem taze hem de günlük. Harika balık. En çok barbun, mezgit, istavrit satılıyor. İstanbul'da, Ankara'da 30 lira, 40 TL, Karadeniz'de 10 TL. Garibanın kıyması, garibanın kuru fasulyesidir" diye konuştu.

Tezgahlarda yerini alan diğer balıkların kilogram fiyatları ise şu şekilde: Levrek 60 TL, kefal 50 TL, çupra 40 TL, somon 30 TL.