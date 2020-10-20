Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika

Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

20.10.2020 15:46
Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor, System.String[]

Balıkçıların avladıkları palamutun bol miktarda olması tezgahlarda balık fiyatlarına yansıdı.

Balıkçıların avladıkları palamutun bol miktarda olması tezgahlarda balık fiyatlarına yansıdı. İstanbul'da balık pazarlarında 1 kilogramlık palamut 20-25 lira civarından satılıyor.

1 Eylül'de sezonun açılmasıyla ava başlayan balıkçıların ağına bu sezon bolca palamut takılıyor. Palamutun bol olması fiyatları düşürürken, balıkçılar palamutun hamsiyi yemesinden dolayı hamsinin az fiyatlarının ise yüksek olduğunu belirtiyor. Bu dönemde en çok palamutun tercih edildiğini söyleyen balıkçılar sezon sonuna yaklaştıklarını fiyatların yükselebileceğini ifade ediyor.

Palamuta talebin fazla olduğunu söyleyen Balıkçı esnafı Yusuf Durmaz, "Sezon başlangıcında palamut ilk olarak başlar. Sonra sırasıyla çinekop, lüfer, hamsi şeklinde devam eder ama şuanda palamuda talep var. Mevsiminden dolayı fazla palamut var. Denizler şuanda bereketli, bundan dolayı tezgahlara yansıyor. Ortalama 1 kilogramlık palamut 25 lira bandında bulunuyor. Geçen sene bu zamanlarda palamut 40 lira ile 50 lira arasındaydı. Tezgahlarda bulunmuyordu. Havalar biraz sert şu sıralar, biraz daha durgunlaşırsa fiyatlarda düşebilir. Deniz suyunun soğuk olması gerekiyor. Kışın denizin dibi soğuk olduğu için balık yukarı çıkıyor. Daha deniz suyu soğumadığı için balık dipte. Hamsiyi bu sene pahalı sattık. Sebebi palamuttan dolayı. Palamut, hamsi ve istavritle besleniyor. Ondan dolayı hamside bu sene sıkıntı var. Hamsinin kilosu 30-35 lira bandında. Fiyatları sezon başlangıcından beri hiç düşmedi. Palamut biterse, hamsi çoğalmaya başlar" dedi.

Palamut, hamsi, istavrit gibi balıklara talep olduğunu söyleyen balıkçı Samet Varyemez, "Palamut tüketmenin tam zamanı. Ortalama 1 kilogramlık palamut 25 lira olarak satılıyor. Hamsi şuanda çok az. Palamut hamsiyi yediği için hamsiyi tezgahlarda çok az görüyoruz. Palamut yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bundan dolayı hamsinin fiyatları düşer" diye konuştu.

Genelde dülger ve fener balığı baktığını söyleyen vatandaş Cem Aktan, "Palamut yağ bakımından çok güçlü bir balık. Eşim ve çocuğum oldukça tüketiyor. Her zaman aynı balığı yemek yerine farklı balıkları tüketmeyi tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor
Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor
Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor

Yusuf Durmaz, İstanbul, Eylül, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:23:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık tezgahlarında palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei