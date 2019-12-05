Son Dakika Haberleri: Balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedaviye alındı
Son Dakika Güncel Balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedaviye alındı - Son Dakika

Balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedaviye alındı

6 saat önce

Vize ilçesinde balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.

Balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedaviye alındı, System.String[]

Vize ilçesinde balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.

Topçuköy'de M.H., kendisinin yaptığı balık turşusunu yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Devlet Hastanesine müracaat eden M.H'nin zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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