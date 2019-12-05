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Balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedaviye alındı
6 saat önce
Vize ilçesinde balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Vize ilçesinde balık turşusu yedikten sonra rahatsızlanan kişi tedavi altına alındı.
Topçuköy'de M.H., kendisinin yaptığı balık turşusunu yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Vize Devlet Devlet Hastanesine müracaat eden M.H'nin zehirlendiği tespit edildi.
Tedavi altına alınan M.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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