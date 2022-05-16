BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika
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BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

16.05.2022 00:01

İZMİT'te iskelede balık tutarken alkol alan Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü.

İZMİT'te iskelede balık tutarken alkol alan Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü. Mine D., çevrede bulunanlar tarafından kurtarılırken, Furkan Çiftçi hayatını kaybetti.

Olay saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi'nde meydana geldi. Furkan Çiftçi ve kız arkadaşı Mine D., iskelede alkol alıp, olta ile balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş henüz belirlenemeyen sebeple denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredekiler denize atlayarak Mine D.'yi sudan çıkardı. Furkan Çiftçi ise gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAYDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Yaşanan olaydan önce Mine D.'nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görülüyor.

BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIK TUTARKEN DENİZE DÜŞEN FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika
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