BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

16.05.2022 12:29

İZMİT'te iskelede balık tutup alkol alan Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü.

İZMİT'te iskelede balık tutup alkol alan Mine D. (23) ve erkek arkadaşı Furkan Çiftçi (23), denize düştü. Mine D., çevrede bulunanlar tarafından kurtarılırken, Furkan Çiftçi boğularak hayatını kaybetti.

Olay saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi'nde meydana geldi. Furkan Çiftçi ve kız arkadaşı Mine D., iskelede alkol alıp, olta ile balık avladı. Bir süre burada vakit geçiren çift denize düştü. Suda çırpınanları gören çevredeki kişiler denize atlayarak Mine D.?yi sudan çıkardı. Furkan Çiftçi ise gözden kayboldu. Durumun 112 Acile bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, Furkan Çiftçi için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından Furkan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAYDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

Yaşanan olaydan önce Mine D.?nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi. Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görülüyor.

BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

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Kocaeli, Çiftçi, Marina, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIK TUTAN ÇİFT DENİZE DÜŞTÜ, FURKAN ÖLDÜ, MİNE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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