Son Dakika Haberleri: Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı
Son Dakika Güncel Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı

6 saat önce

Samsun'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı, System.String[]

Samsun'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle sahilde seyir halinde bulunan otomobiller klakson çalmaya başladı. 2 dakika süren saygı duruşunda, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bu sırada balık tutan bir dalgıç, denizin içinde saygı duruşuna katıldı. O anlar da, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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