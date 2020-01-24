Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Balık tutmak için açılan 16 yaşında bir gencin boynuna, denizden sıçrayan bir zargana balığı saplandı.

KIYIYA KADAR YÜZMEK ZORUNDA KALDI

Endonezya'da balık tutmak için suya açılan 16 yaşında bir gencin boynuna, denizden sıçrayan bir zargana balığı saplandı. Boynuna saplanan balıkla birlikte kıyıya kadar yüzmek zorunda kalan Muhammed Idul isimli genç, 90 dakika uzaklıktaki hastaneye de bu şekilde ulaştırıldı. Idul'un hayatta kalarak, zargana halen boynundayken paylaştığı fotoğraf onu bir anda ünlü bir isim haline getirdi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Olaydan beş gün sonra BBC Endonezya Servisi'ne konuşan Muhammed Idul, sıradan bir gecede arkadaşı Sardi ile balık tutmak için açılmalarının ardından yaşananları anlattı: "Önce Sardi'nin botu açıldı. Ben sonra arkasından açıldım. Kıyıdan yaklaşık 500 metre mesafede, Sardi bir ışık yaktı.O anda zargana sudan fırladı ve boynuma saplandı."

HASTANE ÇALIŞANLARI ŞAŞKIN

Wahidin Sudirohusodo Hastanesi çalışanları, karşılaştıkları bu yaralanma manzarası karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hastanenin yöneticisi Khalid Saleh daha önce buna benzer bir olayla karşılaşılmadığını söyledi.

OPERASYONA 5 UZMAN EKİP KATILDI

Muhammed'in boynuna saplanan zarganayı alabilmek için yapılan bir saatlik operasyona beş uzman katıldı. Olaydan beş gün sonra artık taburcu olmak isteyen Muhammed, acısının çok fazla kalmadığını söylüyor. Boynunu halen sağ tarafa doğru çeviremiyor olsa da gülümsüyor. Ancak Muhammed'in hastanede bir süre de kalması gerekebilir.

"KÖYÜNE DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Khalid Saleh, "Durumunu gözlemeyi sürdürüyoruz. Birkaç gün içinde taburcu olabilir ama hemen köyüne dönmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü bazı kontroller yapmamız gerekiyor" dedi.

BALIK TUTKUSU DEVAM EDİYOR

Başına gelen şoke edici kazanın balık tutkusuna engel olmayacağını ifade eden Muhammed Idul, "Bir dahaki sefere daha dikkatli olmam gerekiyor. Zarganalar ışığa karşı çok hassaslar, bu nedenle sıçrayarak beni bıçakladı" ifadelerini kullandı.