Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı - Son Dakika
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Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı

21.07.2022 20:43
Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi.

Ereğli Bozhane mevkisinde, kıyıda balık tutanların ağlarına havan mermisi takıldı. Balıkçılar, limana yanaşarak polise haber verdi. Olay yerine polis, jandarma ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri geldi. Olay yerinde önlem alınmasının ardından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı görevlileri incelemede bulundu. 120 milimetre çapındaki havan mermisinin patlama özelliğini yitirdiği belirlendi. Havan mermisi, yapılan incelemenin ardından görevliler tarafından götürüldü.


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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balık tutanların ağına 'havan mermisi' takıldı - Son Dakika
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