Balık Tutarken 6 Metre Yükseklikten Kayalıklara Düştü
1 saat önce
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi'nde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü.
ANTALYA'nın Muratpaşa
ilçesi'nde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bircan balık tutmak için bölgeye geldi. İddiaya göre kayalıklar arasından geçmek isteyen Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda yatan Bircan'a itfaiye ve sağlık ekipleri güçlükle ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Bircan, sedyeyle kayaklıklardan alınarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Olay sırasında Hakan Bircan'ın yanında olduğunu söyleyen amatör balıkçı Mehmet Altuntaş
, "Diğer kayanın ucuna gitmek istediğini söyledi. Kendisini uyardım, 'gitme' dedim. Ama dinlemedi. Çıkmasıyla düşmesi bir oldu" dedi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:40 Kaynak: DHA
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