Son Dakika Haberleri: Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen şahıs kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen şahıs kurtarıldı

Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen şahıs kurtarıldı

57 dakika önce

Artvin'de balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Çoruh Nehri'ne düşen kişi çevredekiler eşliğinde bot yardımıyla kurtarıldı.

Balık tutarken Çoruh Nehrine düşen şahıs kurtarıldı, System.String[]

Artvin'de balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Çoruh Nehri'ne düşen kişi çevredekiler eşliğinde bot yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde balık tutmak için Çoruh nehri kıyısına gelen İrfan Özen, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler ekiplere haber verdi. 112 ekipleri eşliğinde bölgede bulunan bir otele ait botla suya düşen adam kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İrfan Özen ekiplerin olay yerinde müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARTVİN

Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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