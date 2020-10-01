Balık tutarken denize düşen kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika

Zonguldak'ta, kayalıklardan denize düşen amatör balıkçı, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Fener mevkisinde kayalıklara dün akşam saatlerinde arkadaşıyla balık tutmaya giden Ufuk Yakupoğlu, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten suya düştü.

Dalgalar ve havanın karanlık olması nedeniyle Yakupoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine sağlık, polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ufuk Yakupoğlu'nu bulmak için çalışma başlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı römork da denizden arama çalışmalarına katıldı.

Kayalık bölgede polislerin yanı sıra 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletildi.

Bu arada olayı duyan ve bölgeye gelen Yakupoğlu'nun yakınları fenalaştı.

Yakupoğlu, yaklaşık 4 saat süren mücadelenin ardından kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Yakupoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Dalgalar beni kayaya vursaydı kurtulmam imkansızdı"

Yakupoğlu, gazetecilere, dün akşam saatlerinde kayalıklara bir arkadaşıyla balık tutmaya gittiklerini belirterek, bulundukları kulübeden denize yaklaşık 5 metrelik mesafeye indiklerini söyledi.

Balık tuttukları sırada dalganın çıkması nedeniyle kulübenin yanına gittiklerini, daha sonra denize düştüğünü kaydeden Yakupoğlu, "Düştüğüm sırada kendimdeydim. Su yüzeyine çıkmaya çalıştığım sırada arkadaşıma bağırmaya başladım. O sırada bir dalga vurunca denizin dibine gitmeye başladım." diye konuştu.

Yakupoğlu, akıntı nedeniyle deniz yüzeyine çıkamadığını dile getirerek, "Dalgalar beni kayaya vursaydı benim kurtulmam imkansızdı ama mantığım düz kaya değil de yatsı bir kaya bulmaktı. Bir ara sağ ayağım kayaya vurdu, sonra kolumu da vurunca kayaya yanaştığımı anladım. Kayayı ellerimle tuttum ama bu sırada dalga vurmaya devam etti, tam kurtuldum dediğim sırada sağ ayağım kayalıklara takıldı. Bu sırada dalga gelip canımı yakmasın diye kayaya iyicene sarıldım. Kendimi bir şekilde zorlayarak kayadan yukarı çıktım." ifadelerini kullandı.