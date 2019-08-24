Son Dakika Haberleri: Balık tutarken elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti
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Balık tutarken elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti

31 dakika önce

RİZE (İHA) – Rize'de, yaylada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Balık tutarken elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]

RİZE (İHA) – Rize'de, yaylada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Antalya'da bir turizm firmasında çalışan Ercan Ataman isimli vatandaş tatil için geldiği memleketi Hemşin'in Elevit yaylasında balık avlamak istedi. Elevit deresinde balık avlayan Ataman'ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak yere yığılan Ataman'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Ataman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - RİZE

Antalya, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:53 Kaynak: İHA
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