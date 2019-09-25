Son Dakika Haberleri: Balık tutarken elektrik akımına kapıldı
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Balık tutarken elektrik akımına kapıldı

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken oltası elektrik teline değdiği için akıma kapılan kişi ağır yaralandı.

Balık tutarken elektrik akımına kapıldı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde balık tutarken oltası elektrik teline değdiği için akıma kapılan kişi ağır yaralandı.

Sakarlı Mahallesi'nde arkadaşıyla sazlıkta balık tutan İrfan Ekici'nin (39) oltası yakındaki elektrik teline değdi. Akıma kapılan ve ağır yaralanan Ekici, sağlık ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarlı Mahallesi, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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