NİĞDE Balık tutarken gölete düşen Erol, boğuldu - Son Dakika

Balık tutarken gölete düşen Erol, boğuldu

NİĞDE'de balık tuttuğu gölete düşen Erol Tuncer (16), yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak için merkeze bağlı Koyunlu köyündeki sulama göletine giden Erol Tuncer, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşları, gölette çırpınan Tuncer'i kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göletten çıkartılan Tuncer'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuncer'in cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tuncer'in hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.