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Balık tutarken hayatını kaybetti

40 dakika önce

Samsun'da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Samsun'da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yürükçal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ercan (32) derede balık tutarken fenalaştı. Epilepsi (sara) nöbeti geçirdiği ileri sürülen Ercan, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ercan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ercan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN
Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
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