Balık tutarken hayatını kaybetti
40 dakika önce
Samsun'da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
'da balık tutarken fenalaşan bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü
ilçesinin Yürükçal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ercan (32) derede balık tutarken fenalaştı. Epilepsi (sara) nöbeti geçirdiği ileri sürülen Ercan, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ercan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ercan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN
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