Son Dakika Haberleri: Balık Tutarken İskeleden Düştüğü Öne Sürülen Kişi Boğuldu

Balık Tutarken İskeleden Düştüğü Öne Sürülen Kişi Boğuldu

50 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede balık tutarken denize düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Balık Tutarken İskeleden Düştüğü Öne Sürülen Kişi Boğuldu, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede balık tutarken denize düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Sahil güvenlik ekipleri, İçmeler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin iskelesinde balık tutan kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ahmet Dikilitaş (37), kıyıdan 50 metre açıkta hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dikilitaş'ın öldüğünü belirledi.

Dikilitaş'ın denize düştüğünde yanında bulunan arkadaşı Erhan B'nin (38) ifadesinde, "İskelede balık tuttuğumuz sırada Dikilitaş, dengesini kaybederek denize düştü. Denize atlasam da rüzgarlı havadan dolayı kurtaramadım. Yüzerek sahile çıktım. Korktuğum için de olay yerinden kaçtım." dediği öğrenildi.

Dikilitaş'ın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Muğla, Marmaris, Dikilitaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:52:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balık Tutarken İskeleden Düştüğü Öne Sürülen Kişi Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]