Balık Tutarken İskeleden Düştüğü Öne Sürülen Kişi Boğuldu
50 dakika önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede balık tutarken denize düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde iskelede balık tutarken denize düştüğü iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Sahil güvenlik ekipleri, İçmeler
Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin iskelesinde balık tutan kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ahmet Dikilitaş
(37), kıyıdan 50 metre açıkta hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Dikilitaş'ın öldüğünü belirledi.
Dikilitaş'ın denize düştüğünde yanında bulunan arkadaşı Erhan B'nin (38) ifadesinde, "İskelede balık tuttuğumuz sırada Dikilitaş, dengesini kaybederek denize düştü. Denize atlasam da rüzgarlı havadan dolayı kurtaramadım. Yüzerek sahile çıktım. Korktuğum için de olay yerinden kaçtım." dediği öğrenildi.
Dikilitaş'ın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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