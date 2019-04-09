Balık Tutarken Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden yaşlı adam, dere boyunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden yaşlı adam, dere boyunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:51 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Teteköy Mahallesi'nde arkadaşlarıyla balık tutmaya giden 67 yaşındaki Musametin Şahin, dere kenarında kalp krizi geçirdi. Şahin'in baygınlık geçirdiğini gören arkadaşları 112'ye haber verdi. Bölgeye giden sağlık görevlileri, Musametin Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. - TEKİRDAĞ
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