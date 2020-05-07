Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden) - Son Dakika

Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden)

38 dakika önce

DENİZLİ'deki Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık avlamaya çalışırken suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Onluk (32) ve kuzeni İbrahim Onluk'un (21), arama kurtarma ekiplerince 1 saat sonra cesetleri bulundu.

Balık tutarken suya düşüp kaybolan kuzenler, ölü bulundu (2)- Yeniden), System.String[]

DENİZLİ'deki Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık avlamaya çalışırken suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Onluk (32) ve kuzeni İbrahim Onluk'un (21), arama kurtarma ekiplerince 1 saat sonra cesetleri bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kale ilçesinin Muslugüme Mahallesi ile Muğla merkeze bağlı Çamurluk Mahallesi arasında iki ilin sınırını ayıran Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü altındaki Akçay Çayı'nda meydana geldi. Balık tutmak için bir araya gelen 6 arkadaştan Mehmet Honluk ile İbrahim Honluk, çaya serpme ağ attıkları sırada bilinmeyen nedenle bir anda suya düştü. İki kuzen, suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaya gelen itfaiyenin balık adamların yaptıkları yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Mehmet Onluk ve kuzeni İbrahim Onluk'un cansız bedenine ulaşıldı. İki kuzenin cesetleri sudan çıkartılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Onluk ve kuzeni İbrahim Onluk'un cesetleri otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Akçay, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:14 Kaynak: DHA


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