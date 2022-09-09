BALIK TUTMAK İÇİN ATTIĞI AĞLARA TAKILIP, BOĞULDU - Son Dakika
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BALIK TUTMAK İÇİN ATTIĞI AĞLARA TAKILIP, BOĞULDU

09.09.2022 00:18

DÜZCE'de, balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan Turgay Taşkın (40), suya düşüp ağlara takılması sonucu boğuldu.

DÜZCE'de, balık tutmak için Melen Çayı'na ağ atan Turgay Taşkın (40), suya düşüp ağlara takılması sonucu boğuldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akınlar Mahallesi Melen Çayı kenarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için çayın kenarına gelen Turgay Taşkın, çaya ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Ağlara dolanan Turgay Taşkın, çayda sürüklenmeye başladı. Beraber balık tuttuğu arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Taşkın'ı sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Taşkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIK TUTMAK İÇİN ATTIĞI AĞLARA TAKILIP, BOĞULDU - Son Dakika

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