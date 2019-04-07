Son Dakika Haberleri: Balık Tutmak İçin Baraja Giden Şahıs Boğuldu

Balık Tutmak İçin Baraja Giden Şahıs Boğuldu

33 dakika önce

Malatya'da balık tutmak için şişme bot ile baraja açılan şahıs, suda boğularak hayatını kaybetti.

Balık Tutmak İçin Baraja Giden Şahıs Boğuldu, System.String[]
Malatya'da balık tutmak için şişme bot ile baraja açılan şahıs, suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Yazıhan Egribük mevkisi Karakaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, baraj kenarına balık avlamak ve piknik yapmak amacıyla gelen dört arkadaştan Orhan Yüce (36), saat 9 civarında oltaları kontrol etmek amacıyla motorlu şişme bot ile baraja açıldı. Yüce'nin arkadaşları on dakika sonra barajda açık suda botun kontrolsüz olarak sürüklenip döndüğünü fark etmeleri üzerine Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine kısa sürede olay yerine gelen sualtı arama kurtarma ekipleri vakanın yerinin net olarak bilinmemesi ve birebir görgü şahidi olmaması nedeniyle zorlaşan arama çalışmaları sonrasında olaydan üç saat sonra kıyıya 50 metre açıkta 15 metre derinlikte Orhan Yüce'nin cansız bedenini buldu. Yüce'nin cenazesi 112 ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:23 Kaynak: İHA

Karakaya Barajı, Malatya, 3. Sayfa
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